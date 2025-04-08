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Kütahya'da 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Sonuçlandı

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Kütahya'daki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu. Grekoromen ve serbest stil müsabakalarında İstanbul, Samsun ve Çorum birincilikleri elde etti.

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 65 ilden binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda grekoromen ve serbest stilde müsabakalar tamamlandı.

Grekoromen stilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 106 puanla birinci, Samsun Gençlik Spor Kulübü 104 puanla ikinci, Muğla Milas Spor Kulübü ise 93 puanla üçüncü oldu.

Serbest stilde ise Çorum Belediyesi 98 puanla birinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 76 puanla ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 68 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ile diğer protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
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