Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0'lık sonuçla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Ünye
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Butko, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Tarakçı)
Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Okay Uğur, Yusuf Eken, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Halil İbrahim Kurt, Onur Ulaş Topbaşlı)
Setler: 25-23, 30-28, 30-28
Süre: 109 Dakika (34, 40, 35)
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor