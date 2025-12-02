Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Güncelleme:
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 8. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0'lık sonuçla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Ünye

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Butko, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Tarakçı)

Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Okay Uğur, Yusuf Eken, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Halil İbrahim Kurt, Onur Ulaş Topbaşlı)

Setler: 25-23, 30-28, 30-28

Süre: 109 Dakika (34, 40, 35)

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
