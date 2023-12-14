Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu ve yönetimi Kuşadası Belediye Başkanı ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un yeni Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Günel, eski Başkan Alim Emiroğlu ve yönetimine teşekkür etti ve yeni yönetime başarılar diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'un yeni Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, eski Başkan Alim Emiroğlu ve yönetimine bugüne kadar kulübe sağladığı katkı ve verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel, yeni yönetime de başarılar diledi.

TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un Özer Türk Stadı'nda yapılan olağanüstü genel kurulunda, iş insanı Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanlığına seçildi. Tek listeyle gidilen kongrede görevi Alim Emiroğlu'ndan devralan siyah-beyazlı kulübün yeni Başkanı Ferdi Zenginoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

"Bu bir bayrak yarışı"

Kuşadasıspor'da 3 yıl boyunca başkanlık yapmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Alim Emiroğlu, "Bu bir bayrak yarışı. Ben ve arkadaşlarım şimdi görevi yeni başkanımız Ferdi Zenginoğlu ve diğer yöneticilere devrettik. Onların da çok başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Spor kulüplerinde hiçbir zaman isimler önemli değildir. Görevde olduğum süre boyunca bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de çok teşekkür ederim" dedi.

"Sezon sonuna kadar maçlar ücretsiz"

Siyah-beyazlı kulübün yeni Başkanı Ferdi Zenginoğlu ise, "Amacımız Kuşadasıspor'u sportif başarı anlamında daha üst seviyelere çıkarmak olacak. Bizim için Kuşadasıspor çok önemli. Çünkü kentimizin markası olma konumunda. Kuşadasıspor belirli bir zümrenin değil, Kuşadalıların ortak değeridir. Bu nedenle Kuşadası'ndaki her iş insanı, şirket ve firma taşın altına elini koyarak takımımıza sahip çıkmalıdır. Buradan taraftarlarımıza ve camiamıza da sezon sonuna kadar maçların giriş ücretinin benim tarafımdan karşılanacağını müjdelemek istiyorum ve herkesi takımımıza destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Desteğimiz devam edecek"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle eski Başkan Alim Emiroğlu ve yönetimine bugüne kadar Kuşadasıspor'a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Yeni Başkanımız Ferdi Zenginoğu ve çalışma arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Biz göreve geldiğimizde Kuşadasıspor 24 sene sonra yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim bu seneki hedefimiz de takımın şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesi. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman takımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuşadasıspor'un yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Ferdi Zenginoğlu (Başkan), Şakir Eviz, Anıl Metin Oto, Ali Kotan, Fırat Akkuş, Aybars Sarıdedeoğlu, Mehmet Ali Çetinkaya, Fahri Alem Günaydın, İsmail Tütüncü, Bülent İlbahar, İsmet Türker, Metin Çetin, Özhan Şana, Yılmaz Tektaş, Ferdi Musaoğulları, Kadri Çelik, Suat Özdemir. - AYDIN