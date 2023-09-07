Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor'u ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TFF 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Kuşadası spor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Teknik heyetten takımın son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, "Öncelikle ekibimize başarılar diliyorum. Bu yıl hedefe ulaşacağımıza olan inancım tam. Gençlerimizin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durması ve gelecekleri için Kuşadasıspor'a sahip çıkmalıyız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ligde Cumartesi günü saat 16.30'da Özer Türk Stadı'nda Akhisar ile karşılaşacak olan Kuşadasıspor'un kamp yaptığı oteli ziyaret ederek futbolculara moral dopingi yaptı. Oyucularla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, bir eksiklerinin olup olmadığını sordu. Teknik direktör Fatih Çardak'tan siyah-beyazlı ekibin son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra takıma baklava ikramında bulundu. Yeni sezonda şampiyon olacaklarına yürekten inandığını ifade eden Başkan Ömer Günel, tüm Kuşadalıları 90 dakika boyunca takıma destek olmaları için Akhisar maçını izlemeye davet etti.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Kuşadasıspor'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Başkan Ömer Günel, "Biz göreve geldiğimizde Kuşadasıspor 24 sene sonra yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim bu seneki hedefimiz de takımın şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmesi. Ama bunun için Kuşadasıspor'un kurumsal kimliğini sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bu amaçla yönetimle ortak bir çalışma içerisindeyiz. Planlamamamızın içerisinde Kuşadasıspor'a yeni bir tesis kazandırmak ve alt yapıya daha çok yatırım yapmak var" dedi.

"GELECEK NESİLLERE HİZMET EDİYORUZ"

Kuşadası'nda yaşayan herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Çünkü kentimizin ortak değeri olan Kuşadasıspor'a verilen destek aslında çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor. Çünkü bugün uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar inmiş durumda. Biz Kuşadasıspor'u ne kadar profesyonel ligde tutar, cazip hale getirir ve altyapısını güçlendirirsek aslında gelecek nesillere hizmet etmiş oluruz. Bir süre sonra Kuşadaspor'un lisanslı ürünlerinin satılacağı bir mağaza açacağız. Buradan bir atkı, şapka veya forma alan da bizim destekçimiz olacak. Bugün Kuşadası'na iş insanları ve firmalar kentimizden para kazanılacağını bildiği için yatırım yapıyor. Bu nedenle hep birlikte taşın altına elimizi koyup takımımıza destek olmalıyız" diye konuştu.

Kuşadasıspor teknik direktörü Fatih Çardak ile takım kaptanı Murat Türkkan da Belediye Başkanı Ömer Günel'e siyah-beyazlı kulübe verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.