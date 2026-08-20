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Yeşilay Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

Yeşilay Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor
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Türkiye Kürek Şampiyonası, yarın Edirne Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda başlıyor. Yaklaşık 300 sporcunun katılacağı yarışlar, 23 Ağustos'ta sona erecek. Kulüpler madalya ve milli takım hedefleriyle mücadele edecek.

Yeşilay Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yarın Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda başlayacak.

Şampiyona için Edirne'ye gelen takımlar, yarın yapılacak eleme yarışları öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Altınboynuz Spor Kulübü Başkanı Burak Demirsaran, AA muhabirine, şampiyona için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

İlk hedeflerinin eleme müsabakalarını geçip finallere kalmak olduğunu belirten Demirsaran, "Kazanabiliyorsak tüm kulüpler gibi madalya peşinde olacağız. Herkes gücünü sahaya yansıtacak. Gençlerimiz de bütün yıl yaptıkları çalışmalarını test etme imkanı bulacak. Türk küreği açısından çok faydalı bir yarış." dedi.

Demirsaran, büyük çabalarla yapılmış Türkiye'nin ilk ve tek doğal parkurunda onlarca sporcunun yarışmasını izlemenin büyük keyif olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü antrenörlerinden Enes Kuşku da şampiyonluk hedefiyle yarışacaklarını belirtti.

Bütün tekne kategorilerinde iddialı olduklarını ifade eden Kuşku, "Fenerbahçe kürekte Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesi. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Kürek Şubesi Antrenörü Yasin Göler ise Türkiye şampiyonasını kazanma ve milli takıma sporcu gönderme hedefleriyle yarışacaklarını dile getirdi.

Yarışlarda, Balkan Şampiyonası için seçmelerin de yapılacağını belirten Göler, "İyi durumdayız, sporcularımız da iyi hazırlandı. 2026'nın Türkiye şampiyonları ve milli sporcuları belli olacak." dedi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Antrenörü Mehmet Mumcuoğlu da sezonun son yarışından güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirterek "Hem Edirne'yi hem TED Koleji'ni temsilen ne kadar çok sporcuyu milli takıma verirsek mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü Antrenörü Ümmet Subaşı da dünya standartlarında bir kürek parkurunda yarışmaktan mutlu olduklarını, 16 sporcuyla katıldıkları yarışlarda 3-4 tekneyle şampiyon olmayı planladıklarını kaydetti.

Şampiyonaya farklı kulüplerden yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyon, 23 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA
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