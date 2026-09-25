Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası Meriç Nehri'nde elemelerle başladı

Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası Meriç Nehri'nde elemelerle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası, eleme yarışlarıyla başladı. Şampiyonaya 20 kulüpten yaklaşık 200 sporcu katılıyor; eleme serilerinin ardından final yarışları yapılacak.
Kürekte Büyükler Türkiye Şampiyonası, Edirne'de eleme yarışlarıyla başladı.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Meriç Nehri'ndeki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyonaya 20 kulüpten yaklaşık 200 sporcu katılıyor.
Sporcular, hafta sonu yapılacak müsabakalarda mücadele edebilmek için eleme yarışlarına katıldı.
Eleme yarışlarının ardından sporcular, final serilerinde yarışacak.
Kaynak: AA