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Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

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Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İddia tarafından açıklanan listede, İngiliz devi Manchester City, 2,38'lik oranla favori gösterilirken son şampiyon Real Madrid'e ise 5,40'lık bir oran verildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından iddia da oranları güncelledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

Son 5 sezonda 3 kez kupaya uzanan Real Madrid, 5.40 oranla üçüncü favori olarak gösterildi. Rakibi Chelsea ise 9.00 oranla 5. favori oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Napoli ise 5,80'lik oranla 4. favori orana sahip takım oldu.

Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

Devler Ligi'nde yeni şampiyonluk oranları;

  • M. City (2.38)
  • B. Münih (3.15)
  • R. Madrid (5.40)
  • Napoli (5.80)
  • Chelsea (9.00)
  • Inter (17.0)
  • Benfica (21.0)
  • Milan (26.0)
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC Bayern Münih Real Madrid Napoli Spor Haberler

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