Kuralar çekildi, her şey değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yeni oranlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İddia tarafından açıklanan listede, İngiliz devi Manchester City, 2,38'lik oranla favori gösterilirken son şampiyon Real Madrid'e ise 5,40'lık bir oran verildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından iddia da oranları güncelledi.

FAVORİ CİTY

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları belli oldu. Manchester City, 2.38'lik oranıyla favori gösterilirken çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih ise 3.15 oranıyla en yüksek ikinci favori oldu.

REAL MADRİD'İN ORANI ŞAŞIRTTI

Son 5 sezonda 3 kez kupaya uzanan Real Madrid, 5.40 oranla üçüncü favori olarak gösterildi. Rakibi Chelsea ise 9.00 oranla 5. favori oldu.

NAPOLİ İLK DÖRTTE

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Napoli ise 5,80'lik oranla 4. favori orana sahip takım oldu.

Devler Ligi'nde yeni şampiyonluk oranları;