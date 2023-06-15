Kupa seremonisinde gerginlik! Şanlıurfa Valisi ve eski kulüp başkanı kameralar önünde birbirine girdi

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Kupa seremonisinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı Emin Yetim arasında tartışma yaşandı. O anlar canlı yayına da yansıdı.

TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Maç sonunda futbolcular büyük sevinç yaşarken kupa seremonisi sırasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı Emin Yetim arasında tartışma yaşandı.

KUPAYI ÇEKİP ELİNDEN ALDI

Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen tartışma esnasında Vali Ayhan, kupayı Emin Yetim'in elinden alıp alandan uzaklaştırmak istedi. O esnada diğer yöneticilerin de araya girmesiyle tartışma daha da şiddetlendi. Hatırlanacağı üzere Emin Yetim, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti milletvekili adayıydı.