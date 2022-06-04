Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de başlatıyor! Yıldız futbolcu ilk kez milli formayı giyecek - Haberler

Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de başlatıyor! Yıldız futbolcu ilk kez milli formayı giyecek
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A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Teknik direktör Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayı giyme onurunu yaşayacak.
A Milli Takım ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu bu maçta ilk 11'e aldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayla sahaya çıkacak.
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes Ünal.
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askhyam, Davidsen, Sörensen, Vatinhammar, Hansson, Jonsson, Vatnhamar, Johannesen.