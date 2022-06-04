Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de başlatıyor! Yıldız futbolcu ilk kez milli formayı giyecek - Haberler

A Milli Takım ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KUNTZ YÖNETİMİNDE 7. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

FERDİ KADIOĞLU İLKİ YAŞAYACAK

Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu bu maçta ilk 11'e aldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayla sahaya çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes Ünal.

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askhyam, Davidsen, Sörensen, Vatinhammar, Hansson, Jonsson, Vatnhamar, Johannesen.

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