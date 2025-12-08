Haberler

Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Güncelleme:
TFF 3. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'a kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarında Afyonsporlu 14 oyuncunun da bulunduğu toplam 197 futbolcunun bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PDFK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF 3. Lig'de 12 maçta topladığı 9 puanla kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'a bir kötü haber de TFF'den geldi.

14 FUTBOLCUSU PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'nin resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin 'A Takım' listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İŞTE PFDK'YE SEVK EDİLEN İSİMLER

Bu çerçevede Afyonspor'da forma giyen Abdulkadir Çelik, Alperen Duman, Eray Sürül, Arda Uysal, Furkan Arslan, Gökdeniz Kara, Halef Keklik, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Eren Aktaş, Mehmet Görkem Aras, Ömer Latif Ateş, Uğurkan Cebeli, Utku Büyükköse ve Utkucan Buğra Boğa TFF'nin paylaştığı listede yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadi:

Aboooooov

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyorum yorumcu:

şimdi bu klübün ne su.u var??? biri bana açıklasın hepsi afyonsporda oynarken mi bahis yapmış????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Federasyon kulüplere sahip çıkmalı. Bahisten cezalı sayısı kadar kulüplerin oyuncu transfer etmelerinin önünü açmalı. Kulüp o kadar masraf etti kulübünün ne suçu var

yanıt0
yanıt0
title