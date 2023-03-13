Barcelona'nın yıldızları neye uğradığını şaşırdı! Bilbao taraftarlarından İspanya'yı çalkalayan protesto

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 7.3 milyon euro ödeme yaptığı iddia edilmiş ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Küme düşürülme ve 5 yıl liglerden men gibi cezalarla karşı karşıya olan Barcelona, Atletic Bilbao deplasmanında protesto edildi. Bilbao taraftarları, üzerinde "Barcelona Mafia" yazan sahte paraları sahaya atarak Katalan devi aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Barcelona'nın yıldızları o anlarda büyük şaşkınlık yaşadı.

İspanya'da Barcelona'ya yöneltilen suçlama ve açılan soruşturmanın yankıları sürüyor. Son olarak La Liga'nıın 25. haftasında Atletic Bilbao'ya konuk olan Katalan devi, büyük bir tepkiyle karşılandı.

ÇARPICI PROTESTO

Atletico Bilbao taraftarları, Barcelona ile oynadıkları maçta sahaya üzerinde "Barcelona Mafia" yazılı sahte paralar attı. Tribünlerde ayrıca, Katalan devi aleyhine birçok tezahürat yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İspanya'da Barcelona İl Savcılığı, hakemlerle ilgili bilgi almak için eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait bir şirkete uzun yıllar ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübü ile iki eski başkanı ve bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Katalan devi suçlu bulunması halinde küme düşürülme ve 5 yıl liglerden men cezası alabilir.

Protesto anından fotoğraflar: