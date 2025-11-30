Haberler

Küme düşen takımın taraftarları stadı yaktı

İsveç Ligi'nde oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, stada ve saha zeminine yakıcı maddelerle zarar verdi.

  • Norrköping takımı İsveç Birinci Futbol Ligi'nden 15 yıl sonra bir alt lige düştü.
  • Norrköping taraftarları stada ve suni çim zemine yakıcı madde atarak zarar verdi.
  • Örgryte takımı 2009'dan bu yana ilk kez İsveç Birinci Futbol Ligi'ne yükseldi.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, stada ve suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

SAHA ZEMİNİNE YAKICI MADDE ATTILAR

İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu. İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları stadın belirli bölümleri ve suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.

15 YIL SONRA ALT LİGE DÜŞTÜ

Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 sat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi. Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

