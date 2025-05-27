Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu
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Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, küme düşen Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maçın ardından basın toplantısında söyledikleri sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Portekizli antrenörün, "Avrupa'da son 7 senede Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım" ifadelerine "Bu adam bizimle dalga geçiyor", "Burası Fenerbahçe kendine gel" şeklinde yorumlar yapıldı.

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen toplantıya basın mensuplarının sorularıyla başladı.

Bir gazetecinin "Porto ile elde ettiğiniz şampiyonlar ligi şampiyonluğunun yıl dönümü ve uzun yıllardır şampiyonlar liginde yoksunuz? Bugün ağır bir mağlubiyet aldınız. Bu mağlubiyet kulüple bağınızı zedeledi mi?" sorusu üzerine Mourinho, son 7 senede Avrupa'da 2 final oynadığını söyledi. Portekizli antrenör, "Porto ile kazanmış olduğum şampiyonluğun üzerinden 20-21 sene geçti. Bu son 7 senede Avrupa'da finaller oynadım. Aslında Fenerbahçe ile de şampiyonlar ligine katılabilmek için geçen yaz mücadele ettik. Bunu denedik ama bizler için geçen yaz zorluydu. Çünkü Avrupa şampiyonasına katılan ve takıma geç katılan oyuncular vardı. Her zaman olduğu gibi aslında Türk kulüpleri için erken transfer yapmak zor oluyor. Dolayısıyla bizler de bu zorluklarla savaştık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için geçen yaz penaltılarla savaştık. Son dakika, 120. dakikada bir penaltı golüyle elendik. Eğer bana "Şampiyonlar Ligi'nde olmayı, Avrupa veya konferans liginde olmaya yeğler misiniz?" diye sorarsınız. Evet, çünkü önümüzdeki yaz Şampiyonlar Ligi elemelerini geçebilmek için mücadele edeceğiz. Bir eleme turu ya da play-off oynamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca bu maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

"BU ADAM BİZİMLE DALGA GEÇİYOR"

"Avrupa'da son 7 senede Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım." diyen Mourinho'nun o sözlerine büyük tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, "Bu adam bizimle dalga geçiyor", "Burası Fenerbahçe kendine gel" şeklinde yorumlar yaptı.

Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Mourinho, "Sadece futboldan anlamayan insanlar sezon sonu ne anlama gelir bunu bilmezler. Sezon sonları hedefi kalmayan takımlar için bu dönemler acıdır. Şampiyonluk için oynayan, Avrupa'ya gidecek sıralamada yer almaya çalışan takımlar, küme düşmemeye oynayan takımların bir hedefi vardır. Hedefini kaybetmiş bir takım için bu dönemler acıdır." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BİZİM KONTROLÜMÜZDEYDİ"

Mourinho, böyle süreçlerde idmanlarda takımı motive etmenin kolay olmadığını dile getirdi. Bazı futbolcuların gelecek yıl burada olmayacaklarını bildiğini aktaran Mourinho, "Bu oyuncular için motivasyonu sağlamak zordur. Aslında bu maçın iki hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11-11 oynanan kısımdı. 1-0 öne geçtik. 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu." diye konuştu.

"AĞIR BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Mourinho, daha sonra bir kişi eksik kaldıklarını ve bunun ardından Hatayspor'un golü bulduğunu ifade etti. Golden sonra her şeyin değiştiğini dile getiren Mourinho, "İkinci yarı bizler ve oyuncular için zorluydu. Ağır bir mağlubiyet oldu. Sadece futboldan anlamayan insanlar veya insan doğasından anlamayan insanlar bu şekilde düşünür. Motivasyonun hayal kırıklığının ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bu durumu anlamazlar. Futbolu bilen insanlar bu durumu anlarlar. Haftalardır aynı şeyi söylüyorum aslında. Son 4 maçımızda 12 puan alsak da sıralamadaki yerimiz değişmeyecek. Birinci veya üçüncü olmayacağız. Dolayısıyla Başakşehir, Eyüpspor maçını kazanırken de aslında o düzgün oyunu sahaya yansıtmaya çalışmamızdaki zorluklar zaten gözüktü" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin "Önümüzdeki sezonla ilgili yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Önümüzdeki sene takımdan beklentisi nedir? ve Fenerbahçe'den ayrılma söz konusu mu?" sorularına karşılık Jose Mourinho, kulüp içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmadığını vurguladı.

Mourinho, "Eğer bir şey gerçek çıkarsa ya da çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim, o şey ağzımdan çıkmamıştır. Maç sonlarında basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla başkanla, yönetimle görüştüğüm gibi görüşmeleri hiç bir zaman kimseye söylemedim. 'Önümüzdeki sezon burada olacak mısınız?' diye soruyorsanız size başkanımızın birkaç hafta önce televizyonda yaptığı röportajı gösteririm. O röportajda kendisi kalmamı istiyor. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bilgi. Kendisi bu konuda gayet netti. Eğer durumda değişiklik varsa bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi. Televizyonda söylediği şeyleri görüşmemizde bana da söyledi" ifadelerini kullandı.

Mourinho, son maçlarda yaşanan hayal kırıklığına ilişkin ise bu durumun acı verici olduğunu ifade etti. Oyuncuların da duygularının olduğuna değinen Portekizli, "Bazen insanlar bizlerin acı çekmediğini düşünüyorlar. Canımız yanmadan eve gideceğimizi düşünüyorlar. Bu doğru değil. Oyuncular da insan onların da duyguları var. Onlar da zaman zaman özgüven eksikliği yaşıyorlar ve zaman zaman motivasyon eksikliği yaşıyorlar. Şu anda takımımızda olan durum bu. Matematiksel olarak şampiyonluğu kaybettiğimizden itibaren olan durum bu. Matematiksel olarak kaybetmediğimizde ise farklı şeyler vardı. Aslında takım olarak imkansız olduğu hissiyatına katılıyorduk. Buna rağmen oyuncularım savaştı ve ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İyi, kötü sonuçlar aldık. En azından oyuncularım dürüst şekilde mücadelelerini gösterdiler. Son maçlara baktığımız zaman insan olmanın doğal sonucu olduğunu düşünüyorum. Taraftarlardan gelen her reaksiyonu kabul ediyorum. Oyuncularımın umursamadığını düşünülmesini kabul etmem" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Kibar feyzo filminde kemal Sunal'ın kendini kovdurmak için ağaya yaptıkları aklıma geldi, kendini kovdurup tazminat almak peşinde.

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Haber YorumlarıTÜLİN OKUMUŞ:

biri şunun burnunu sıksın.

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

salla başını kap milyonları

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Haber YorumlarıNetherill:

hoca haklısın ama senin o finallerdeki enerjin ne takıma ne taraftara ne yönetime yansıyor yaptıklarınlada oynadığın finaller arasında bir bağlantı yok. tamamen beni kovsunlar tazminat alayım modundasın.. kötü hocasın artık bunu kabul et yada enerjini topla öyle geç takımın başına. boş yapıyorsun.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Sezon boyunca kırmızı kart görmeyip rakiplerin kırmızı kart görmesiyle kaç tane kaybedeceğin maçı kazandın. Eğer ligde iddiası olsaydı bu kırmızı kartı da gösteremedi hakem. Utanmadan sığındı mazeretlere bakın.

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