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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına Tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımına Tebrik
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Kulüpler Birliği Vakfı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı ve başarılarının ardından futbolcular ile teknik heyeti kutladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı UEFA Gençlik Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performanstan ötürü tebrik eder; futbolcular, teknik heyet ve yönetimi en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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