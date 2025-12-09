Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda "Bahis" ve "Şike" iddialarına yönelik soruşturmasında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de aralarında bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 20 kişi için tutuklama kararı verirken 19 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEVK YAZISINDAN OLAY YARATAN DETAY: KENDİ MAÇINA KARŞILIKLI GOL VAR

Savcılığın sevk yazısında yer alan bir detay futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yazışmalara yansıyan bilgilere göre, bir kulüp başkanı kendi takımının maçına "karşılıklı gol var" oynadı ve maç 5-1 sonuçlandı. Bu durum soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi.

ARDA TÜRKEN DOSYASINDA: KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS

Sevk yazısında futbolcu Arda Türken ile ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Türken'in:

Bir yasal bahis sitesine üyeliği olduğu,

Sakaryaspor sözleşmesi devam ederken "Bandırmaspor–Sakaryaspor" maçına karşılıklı gol var oynadığı,

Dijital incelemelerde suça konu WhatsApp konuşmaları ve kuponların bulunduğu belirtildi.

Savcılık, oyuncunun "şahsi kazanç" amacıyla kendi maçına bahis oynadığını ve böylece müsabakanın sonucunu etkilediğini bildirdi.

MUHAMMED FURKAN ÖZHAN: KARŞILIKLI GOL VAR VE BERABERE

Erzurumsporlu Muhammed Furkan Özhan'ın da bir yerel bahis sitesine kayıtlı olduğu, oynadığı dönemde kendi takımının maçlarına:

"Karşılıklı gol var"

"Berabere"

şeklinde bahisler yaptığı tespit edildi.

Dijital incelemelerde oyuncunun bahis oynadığına dair mesajlaşmalar bulundu ve savcılık, eylemlerin sonucu etkileme amacı taşıdığına dikkat çekti.

YUSUF ÖZDEMİR: KENDİ TAKIMININ MAÇINA 50 KUPON

Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir'in:

20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor–Hatayspor maçına 50 kupon yaptığı,

"2.5 üst" oynayıp kazanç sağladığı,

Diğer maçlarda ise "rakip kazanır" şeklinde oynadığı ortaya çıktı.

WhatsApp yazışmalarında da bahis içeriklerinin bulunduğu belirtildi.

ORKUN ÖZDEMİR: RAKİP TAKIM KAZANIR

Ümraniyespor'da oynarken bahis yaptığı tespit edilen Orkun Özdemir'in, 23 Şubat 2021'deki Ümraniyespor–Adana Demirspor maçına "rakip kazanır" şeklinde oynadığı anlaşıldı. Savcılık, oyuncunun eylemlerinin maç sonucunu etkilemeyi amaçladığını değerlendirdi.

KADİR KAAN YURDAKUL: KENDİ TAKIMININ MAÇINA BAHİS

Manisasporlu Kadir Kaan Yurdakul'un da yasal bahis sitesinde üyeliği bulunurken:

Pazarspor'da oynadığı dönemde kendi maçına "2.5 üst" oynadığı,

Dijital incelemelerde kendi takımının maçlarına ilişkin bahis içerikleri ve kupon resimlerinin bulunduğu kaydedildi.

Yurdakul ifadesinde düşük meblağlarla kupon yaptığını, gelir sağlamadığını öne sürdü ancak savcılık beyanını inandırıcı bulmadı.

Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.

Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞMÜŞ

Yazıda yer verilen Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı şüpheli Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı şüpheli Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan'da saat 13.47'de, maç bitimi saat 17.06'da ve maç oynandıktan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.

Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla yasa dışı şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü kanıtların bulunduğu, ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik son derece şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı belirtildi.

Yazıda yer alan Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda da iki takım arasında oynanan maçın ilk yarı ve ikinci yarısının 0-0 bittiği, maçın her iki takım içinde "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı.

Takımların maç esnasında birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edilen raporda, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu kaydedildi.

Sevk yazısında yer alan rapordaki tespitlerde, maçta tek gol pozisyonu olacak anın 89'ncu dakikada gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği anlatıldı.

Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankaraspor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.

KARŞILIKLI GOL VAR: 5-1

Sevk yazısında yer alan maç istatistiklerinin genelinin ise 0 olduğu görüldü.

Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.