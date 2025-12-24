Haberler

Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal

Güncelleme:
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın kulüpte kalacağını duyurdu. Kulübün açıklamasının ardından Hollandalı oyuncu da bir açıklama yaparak, ''Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" sözlerini sarf etti.

Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili bir açıklama yaptı.

VEERMAN PSV'DE KALIYOR

Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da bir mesaj paylaşarak, "Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

ANLAŞILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmelerin bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
