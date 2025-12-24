Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal
Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da bir mesaj paylaşarak, "Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmelerin bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.