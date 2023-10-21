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Kulübü açıkladı! Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

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Spor Haberleri

Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Al Ahli, oyuncunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan basınına göre, Demiral'ın ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen Merih Demiral'dan kötü haber geldi. Al Ahli, 25 yaşındaki oyuncunun sağ diz menisküsünden ameliyat olduğunu açıkladı.

Kulübü açıkladı! Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Bıçak altına yatan Demiral'ın sağlık durumu iyi. Suudi Arabistan basını ise Merih'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağını iddia ediyor.

Kulübü açıkladı! Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

5 MAÇA ÇIKTI

Yıldız futbolcu, Atalanta'dan transfer olduğu Al Ahli'de şu ana kadar 5 kez maça çıktı. Merih'in Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Kulübü açıkladı! Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek

Kaynak: Haberler.com / Spor

Merih Demiral Spor Haberler

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