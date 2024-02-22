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Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan Sparta Prag-Galatasaray maçında yayında donmalar meydana geldi. Maçı izlemekte zorluk çeken futbolseverler Acun Ilıcalı'yı sert şekilde eleştirdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaştığı mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlandı.

EXXEN DONDU, KULLANICILAR ÇILDIRDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan ve binlerce futbolseverin takip ettiği mücadelede donmalar ve kesilmeler meydana gelince Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert şekilde eleştirdi.

İşte kullanıcıların tepkileri;

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Acun Ilıcalı Galatasaray Exxen Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Abdullah Civelek:

Demekki kaçak yayın izleyenler boşa izlemiyor

12
0
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Çağlayan Onar:

Justin tv yi kurandan Allah Razi olsun ????

5
3
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hakan tiryaki:

Az kaldı kurtuluyoruz trt aldı çok şükür maçları

6
1
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