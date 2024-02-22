Kullanıcılar çıldırdı! Sparta Prag-Galatasaray maçını izleyenler Acun'a demediğini bırakmadı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan Sparta Prag-Galatasaray maçında yayında donmalar meydana geldi. Maçı izlemekte zorluk çeken futbolseverler Acun Ilıcalı'yı sert şekilde eleştirdi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaştığı mücadele Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlandı.
EXXEN DONDU, KULLANICILAR ÇILDIRDI
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayımlanan ve binlerce futbolseverin takip ettiği mücadelede donmalar ve kesilmeler meydana gelince Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert şekilde eleştirdi.
İşte kullanıcıların tepkileri;