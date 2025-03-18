Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı mı yoksa yerli mi olacağı tartışmaları devam ediyor. Dev karşılaşma yönetmesi için kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI HAKEM TALEBİ VAR

Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe maçını örnek göstererek derbide yabancı hakemin düdük çalmasını isterken, Galatasaray ise konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı. Siyah-beyazlılar, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın. Talebimiz karşılık bulsun" mesajını Riva'ya iletti.

TFF'DE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Öte yandan kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda ise farklı görüşlerin hakim olduğu ileri sürüldü. Kulis bilgisine göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ona destek veren bir kısım yönetici, yerli hakemden yana. Yönetimin büyük çoğunluğuysa yabancı hakem istiyor. Son yönetim kurulu toplantısında yine bu konu tartışılırken başkan ve bazı yöneticilerin yerli, yönetimin büyük bir çoğunluğunun ise yabancıdan yana oy kullandığı öğrenildi. Sadece bir yöneticinin çekimser kaldığı belirtildi.

HALİL UMUT MELER'İN İSMİ GEÇİYOR

Ayrıca, kulislerde Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yöneteceği ve bu Halil Umut Meler olacağı konuşuluyor.

DERBİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Dev müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.