Küçükler Minderi Terletti: Batman'da Okul Sporları Güreş Müsabakaları Tamamlandı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet programında yer alan küçükler güreş müsabakaları sona erdi. TPAO Güreş Eğitim Merkezinde yapılan müsabakalara birçok okuldan 100 öğrenci katıldı ve dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.