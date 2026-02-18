KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - 16 bin sporcuya ulaşılan ERVA Projesi ile gençler suçtan uzak tutuluyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, uyuşturucu bağımlısı bir gencin annesinin "feryadı" üzerine başlattığı ve hayırseverlerin destekleriyle açılan 65 spor okulunda 16 bin öğrenciye ulaşılan proje, gençlerin suçtan uzak tutulmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Kayseri'de gençleri spora yönlendirip suçtan uzak tutmayı amaçlayan "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamındaki faaliyetler anlatıldı.

Vali Çiçek, bir mahalle gezisi sırasında yolunu kesen ve uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım isteyen annenin feryadı üzerine harekete geçti.

Çiçek'in talimatıyla başlatılan ve Ağustos 2022'de imzalanan protokolle ilk adımı atılan ERVA Projesi kapsamında "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla çalışmalar yürütüldü.

Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının ekonomik desteğiyle hayata geçirilen spor okullarında, futboldan basketbola, karateden haltere, atletizmden hentbola 29 branşta ücretsiz eğitim verilmeye başlandı.

Çocukları uyuşturucu ve çocuk çetelerinden korumak, suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında bugüne kadar açılan 65 spor okulunda çoğu lisanslı 16 bin sporcuya ulaşıldı.

Madde bağımlısı ve suça sürüklenen çocukların da eğitim gördüğü okullardaki binlerce lisanslı sporcudan bazıları milli takıma yükseldi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazandı.

Vali Çiçek'in üzerinde titizlikle durduğu, sık sık spor okullarına ziyaret gerçekleştirdiği proje, 6 şehre de örnek oldu.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, acı bir karşılaşma sonucunda başlatılan projeyle 16 bin gence ulaşmanın mutluluğu yaşadığını söyledi.

Kayseri'de göreve geldikten sonra sık sık mahalle ziyaretleri yaptığını anlatan Çiçek, "Düvenönü Mahallesi'nde bir anne yakama yapıştı. Bana 'Sen evladı ölsün diye dua eden bir anne gördün mü?' diye sordu. Bu soru karşısında şok oldum. 'Görmedim annem. Niye böyle söyledin?' diye sordum. O da bana oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve para bulamadığı zamanda kendisine şiddet uyguladığını söyledi." dedi.

Çiçek, bu karşılaşmanın ardından gençleri madde bağımlılığından ve suçtan uzak tutacak en önemli etkenin spor olduğu ve bu doğrultuda da spor okulları açmaya karar verdiklerini belirtti.

Proje kapsamında 65 okul açıldı

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinden birinin Kayseri'de inşa edilmeye başlandığını anımsatan Çiçek, şunları kaydetti:

"İnşaat yapmak bu işin en kolay yanıydı. Çocukların suça ve uyuşturucuya bulaşmaması için de önlem almamız gerekiyordu. Arkadaşlarımızla görüşerek bu projeye başladık. Öncelikle dezavantajlı ve şehre uzak mahalleleri seçtik. Aslında onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve okul dışında onları kendi kaderleriyle baş başa bırakmamak adına bunu yaptık hatta 'Öyle yapalım ki mahalle bakkalından bile daha yakın spor okulları olsun.' istedik. Bu amaçla yola çıktık ve bir, iki, üç derken 65 okula ulaştık. Her bir spor okulumuz bir başka kurumun veya bir işletmenin hamiliğinde yürüyor. Okulun yapımı ve tüm giderleri bu hamilere ait. Milli takıma ya da yurt dışındaki şampiyonalara giden öğrencilerimiz ceplerinden bir kuruş bile harcamıyor. Bu harekete, meslek odalarından kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerinden özel işletmelere varıncaya kadar tüm Kayseri sahip çıktı."

"Suça sürüklenmiş 119 çocuk da eğitim görüyor"

Çiçek, spor okullarında 120 antrenörün çeşitli branşlarda, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve Kayseri Müftülüğünden gelen 180 gönüllü eğitmenin de milli ve manevi değerler eğitimi verdiğinin altını çizdi.

Gençlerin suça sürüklenmesini ve onları suça iten sebepleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Çiçek, "Biz suça bulaşmış ve sonrasında ERVA Spor Okulları'ndan herhangi birine gelmiş 119 sporcumuzla da özellikle ilgileniyoruz. Bunların sebeplerini arıyoruz ve ailelerle görüşerek çocuklarımızı yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bir kaymakamımızı bu iş için görevlendirdik." diye konuştu.

"16 bin öğrencimiz de takibimiz altında"

Okullarda eğitim gören çocukların hiçbirinin ERVA'ya başladıktan sonra suça bulaşmadığını, bunun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çiçek, "16 bin öğrencimiz de takibimiz altında. Emniyetimiz Kayseri'deki her asayiş olayında bu öğrencilerimizden birisi var mı diye kontrol ediyor. Büyük bir gururla söyleyebilirim, nazar değmesinden korkarak söyleyebilirim, 16 bin spor okulu öğrencimizin hiçbirisinden bir suç kaydı veya bir olayla ilgili adli rapor şu ana kadar gelmedi. Umudum gelmemesi." ifadelerini kullandı.

Çiçek, bu projenin özellikle uyuşturucu bağımlılığı ve çocukların suça sürüklenmesini önlemek amacıyla Türkiye'ye model olacağını düşündüğünü, 6 ilden yetkililerin Kayseri'ye gelerek bu çalışmayı yerinde incelediğini ve kendi şehirlerinde de hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Çiçek, bu ay 4 yeni spor okulunun daha hizmete gireceğini sözlerine ekledi.