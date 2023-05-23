Kritik maç öncesi Jorge Jesus'tan tüm taraftara çağrı: Herkes Kadıköy'e

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, perşembe günü Sivasspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Portekizli hoca, yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerini kullandı.