Artık yaşayan efsane! Mohamed Salah, Real Madrid maçında tarihe geçti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Real Madrid ağlarına gönderdiği golle Steven Gerrard'ı geride bırakarak kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Afrikalı futbolcusu olan 44 gollü Didier Drogba'nın da tahtına ortak oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool- Real Madrid maçında Mohamed Salah tarihe geçti. 14'üncü dakikada Real Madrid ağlarını havalandıran Mısırlı futbolcu, 41 gollü Steven Gerrard'ı geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Salah, Liverpool ile Avrupa arenasındaki 42. golünü kaydetti.

DROGBA'YI YAKALADI

Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Afrikalı futbolcusu olan 44 gollü Didier Drogba ile de sayıları eşitledi. Geçmişte Chelsea 30 yaşındaki Mısırlı yıldız büyük bir aksilik olmazsa bu alanda da tek başına zirvede olacak. Salah, diğer 2 golü ise Basel formasıyla kaydetmişti.

KRALLIĞA KOŞUYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki grup etabında bu sezon 6 maçta 7 gol atan yıldız futbolcu, son 16 turu maçını da boş geçmedi, gol sayısını 8'e yükseltti. 30 yaşındaki oyuncu krallık yarışında şu anda zirvede bulunuyor. 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah, İngiliz ekibinin efsanesi oldu.