Kozanlı Güreşçi Hatice Nur Sarı, Türkiye Şampiyonu Oldu
Kozanlı güreşçi Hatice Nur Sarı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında başarı göstererek şampiyonluk unvanını elde etti. Özellikle ilçe adına başarıları ile dikkat çeken Sarı, gelecek hedeflerini Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyat madalyaları olarak belirledi.
Kozanlı güreşçi Hatice Nur Sarı 15 Şubat'ta Sivas'ta Türkiye Şampiyonu oldu.
Sivas'ta 15 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Adana'nın Kozan ilçesinden katılan kadın sporcular başarıları dikkat çekti. Güreşçi Hatice Nur Sarı Türkiye Şampiyonu olurken, ilçeden turnuvaya katılan Nazmiye Budak ise Türkiye 2.si oldu.
Şampiyona sonrası konuşan Hatice Nur Sarı, "Artık hedefim Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyaları. Şuan tek gayem Kozan'a uluslararası düzeyde madalyalar getirmek" dedi.
Sarı, Mart ayında Türkiye'yi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek. - ADANA