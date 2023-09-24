Kozan'da düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Paşa Karabulut başpehlivan oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Paşa Karabulut, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına düzenlenen organizasyonda başpehlivan oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ağalık tespihini teslim aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 7'nci kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kozan Kaymakamlığı ile Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nce Faydalı Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Bu yılki müsabakaların "güreş ağası" seçilen Karalar, ağalık tespihini teslim aldı.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonun sonunda rakiplerini yenen Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.