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Köyceğiz SEM sporcuları Durgunsu Kano Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu

Köyceğiz SEM sporcuları Durgunsu Kano Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu
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Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya alarak büyük başarı elde etti.

Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları 07-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarını büyük bir başarıyla tamamladı.

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kupası'nda, Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları üstün performansıyla toplam 6 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Sporcuların azmi, antrenörlerin emeği ve ailelerin desteğiyle birbirinden değerli dereceler elde edildi. Müsabakalar sonunda; Poyraz Yıldırım (SEM) 1000 m Türkiye Şampiyonu, 500 m Türkiye Şampiyonu, 200 m Türkiye Şampiyonu. Arda Kaan Demir (SEM) 1000 m Türkiye İkincisi, 500 m Türkiye İkincisi, 200 m Türkiye Üçüncüsü. Ramazan Canbek 1000 m Türkiye Şampiyonu, 500 m Türkiye Şampiyonu, 200 m Türkiye Şampiyonu. Eren Çakmak 1000 m Türkiye İkincisi, 500 m Türkiye İkincisi, 200 m Türkiye İkincisi oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; "Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen tüm antrenörlerimizi, ailelerimizi ve destek veren herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Muğla, kanoda şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor!" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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