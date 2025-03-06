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Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Kazandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nin Floor Curling takımı, İzmir'de gerçekleştirilen grup müsabakalarında ikinci olarak Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Floor Curling sporcuları İzmir'de yapılan grup müsabakalarında Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç (A) Kız, Erkek, Karma Floor Curling İzmir Grup müsabakaları tamamlandı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç (A) İzmir grup müsabakaları Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalara 20 karma takım, 20 kız takımı, 20 erkek takımı katıldı. Karma takım kategorisinde 48 maç, kız takımı kategorisinde 48 maç, erkek takımı kategorisinde 48 maç olmak üzere toplamda 144 maç yapıldı. Müsabakalar sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Genç karma turnuvası sonucunda Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nden Tuana Ayşe Budak ve Sungur Alp Kahraman'dan oluşan karma takımı ikinci oldu ve Kayseri'de yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okulumuz Karma Floor Curling takımı İzmir bölge maçları sonucunda Kayseri'de yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi kutluyoruz, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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