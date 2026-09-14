Haberler

Köy çocuklarının futbol sevgisi lige dönüştü

Köy çocuklarının futbol sevgisi lige dönüştü
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde kurulan futbol kulübüne çevre köylerden de çocukların katılmasıyla 6 takımlı ‘Tokat Köyler Ligi’ oluşturuldu.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde kurulan futbol kulübüne çevre köylerden de çocukların katılmasıyla 6 takımlı 'Tokat Köyler Ligi' oluşturuldu.

Niksar ilçesinde beton zeminde futbol oynayan çocuklar için yapılan halı saha, 6 köyün katıldığı futbol liginin kurulmasına vesile oldu. Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Yeşilkaya köyünde çocukların futbol oynayabileceği uygun bir alan bulunmaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından halı saha yaptırıldı. Daha önce beton zeminde futbol oynayan çocuklar, halı sahanın tamamlanmasıyla güvenli ve elverişli bir alana kavuştu. Köydeki çocukların futbola yoğun ilgi gösterdiğini gören İsa Turan, Yeşilkaya FK Spor Kulübü'nü kurdu. Kulübün faaliyetlerine çok sayıda çocuğun katılması üzerine çevre köylerdeki çocuklarla da futbol müsabakaları düzenlenmeye başlandı.

Puan durumunu tahtaya yazıyorlar

Organizasyonun büyümesiyle 6 köy takımının mücadele ettiği 'Tokat Köyler Ligi' oluşturuldu. Kendi aralarında karşılaşmalar yapan çocuklar, maçların ardından oluşan puan durumunu halı sahanın kenarındaki tahtaya yazarak ligi takip etmeye başladı. Çocuklarını müsabakalara gönderen aileler de karşılaşmaları saha kenarından izleyerek takımlarına destek verdi. Köy sakinleri, kurulan kulüp ve düzenlenen lig sayesinde çocukların telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlardan uzaklaşarak spora yöneldiğini ifade etti. Veliler, karşılaşmaların daha uygun şartlarda takip edilebilmesi için halı sahanın yanına tribün yapılmasını isteyerek yetkililerden destek beklediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın köye yaptığı halı sahanın ardından gençleri kurdukları futbol kulübü etrafında topladıklarını söyleyen Yeşilkaya FK Spor Kulübü Başkanı İsa Turan, "Gençlerimiz için köyümüzde bir spor tesisimiz yok. Bundan dolayı destek bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bu halı sahayı köyümüze kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeşilkaya FK'yı Türkiye'ye duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Vizyonumuzu yükselteceğiz. Çevre köylerle birlikte 6 takımımız var. Takımımız çevre köy takımlarıyla karşılıyor. Puan durumuna göre şu an lideriz. Şampiyonluğa doğru yürüyoruz. Haftaya kupayı kaldıracağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesinde Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ankara’da deniz mi vardı?' sözü gerçek oldu: 66 milyon yıllık fosil bulundu

Ankara’nın altında 66 milyon yıllık sır! İz bulundu
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu

E-ticaret devi, ölümlü kaza sonrası operasyonlarını durdurdu
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçağın iki lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı

Kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı