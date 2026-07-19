Fransa-İngiltere maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da savunma oyuncusu Jules Kounde, ortaya çıkan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere karşısında ilk devreyi 4-0 geride tamamlamalarını "Kabul edilemez" olarak yorumladı.

İlk yarıda yenilen 4 golün birçok sebebi olduğunu dile getiren Kounde, şöyle devam etti:

"Ancak ikinci yarıdaki tepkiyi ve orada sergilediğimiz tavrı, gayreti hatırlatmak istiyorum. Çok denedik ama maalesef yeterli olmadı. Yine de ikinci yarı dürüst olmak gerekirse çok sayıda gol şansı yakaladık. Skoru eşitleyip maçı kazanabilirdik. Dünya Kupası'ndan ikinci bir mağlubiyetle ayrıldığımız ve hocaya son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz. İlk pişmanlığımız yarı finalde elenmekti. Yalan söylemeyeceğim, bugünkü zor bir maçtı. Çünkü tek bir hedef olan finale çıkmak için haftalarca hazırlanıp, sonrasında üçüncülük maçına çıkmak hiç kolay değil. Ancak yine de en iyisini yapmalıydık çünkü üçüncülük, dördüncülükten iyidir. Bir hayal kırıklığı var, çünkü genel olarak bu turnuva bize olumlu bir imaj çizdi. İnsanlar çoğu maçta bizi izlemekten keyif aldı ve bu şekilde bitirmek biraz acı verici."

Kounde, ilk yarıda 4-0 geriye düşmelerinin ardından ikinci devrede reaksiyon gösterdiklerini vurgulayarak, "Bence bu her şeyden önce gurur meselesiydi. Bizim gibi bir takım için ilk yarıdaki skor kabul edilemez. Bence herkes, ikinci yarıda oyun seviyesini yükseltti ve bu çok daha tutarlı ve onurlu bir görüntü çizdi. Tabii bugün ikinci mağlubiyetimizle turnuvadan ayrıldığımız için üzgünüm. O yüzden durumun zor olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Didier Deschamps hakkında konuşan Jules Kounde, şunları kaydetti:

" Fransa'yı takip edenler için milli takımın, Deschamps'ın takımın başına geçtiği andan itibaren hem sportif hem de imaj anlamında zor bir dönemden geçtiğini biliriz. Bu takımda bir sevgisizlik vardı, o bunu düzeltti ve Fransa'yı yükseltti. Çalışanlarının emeği ve oyuncuların katkısıyla bunu başardı. Özellikle 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu, minnettar olduğum bir başarıdır. Fransa'nın geleceği parlak çünkü elimizde harika bir grup ve yetenekli oyuncular var. Yeni seçimler, yeni kararlar olacak ama geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Bugün maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Hocanın son maçıydı. Birlikte geçirdiğimiz yıllar ve turnuva boyunca verdiğimiz mücadele için teşekkürlerini sundu. Her şeyi mükemmel yapmasak da grup içinde birlik olduğumuzu ve iyi bir performans sergilediğimizi vurguladı. Fransa halkına keyif verdiğimizi söyledi ve önemli olanın da bu olduğunu belirtti."