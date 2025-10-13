Haberler

Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, Korgan Belediyespor'da Futbolcu Olacak

Ordu'nun Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Ligi'nde Korgan Belediyespor forması giyecek. Takıma maddi ve manevi destek sağlaması beklenen Tuncer'in, kulüp başkanı Ahmet Şahin ile birlikte lisans işlemleri gerçekleştirildi.

Korgan Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe kaymakamı Kerem Tuncer'in, Korgan Belediyespor'da futbolcu olarak yer alacağı belirtildi.

Kaymakam Tuncer'in takıma maddi ve manevi anlamda destek sağlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulüp Başkanımız Ahmet Şahin kaymakamımızı makamında ziyaret ederek, lisans işlemleri için gerekli imzaları attırmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
