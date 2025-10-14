Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediyespor'a Transfer Oldu

ORDU'da sporu desteklemek amacıyla Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, ilçenin futbol takımı Korgan Belediyespor'a transfer oldu.

Ordu 1'inci Amatör Lig ekiplerinden Korgan Belediyespor, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer'in, takımda forma giyeceğini açıkladı. Spora destek vermek için Korgan Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Kaymakam Kerem Tunçer'i makamında ziyaret ederek lisans işlemleri için gerekli imzaların atıldığını belirtti. Kaymakam Kerem Tunçer'in ilerleyen haftalarda Korgan Belediyespor formasıyla sahaya çıkacak.

'İLÇE KAYMAKAMIMIZDAN TAKIMIMIZA DESTEK'

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz kaymakamı sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediyespor'da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır. Kulüp başkanımız Ahmet Şahin, sayın kaymakamımızı makamında ziyaret ederek, lisans işlemleri için gerekli imzalar atılmıştır. İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için sayın kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.