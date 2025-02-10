Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Lige Farklı Bir Başlangıç Yaptı

Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Lige Farklı Bir Başlangıç Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, 3. Lig 7. Gruptaki ilk maçında Sakarya Serdivan 1907 Bayan Futbol Takımını 5-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Körfez'in golleri Elif Neriman, Berrak, İlayda ve Benan tarafından atıldı.

3. Lig 7. Grupta mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Sakarya Serdivan 1907 Bayan Futbol Takımı'nı 5-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi başladı. 3. Lig 7. Grupta mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Sakarya Serdivan 1907 Bayan Futbol Takımını farkla yenerek büyük moralle lige başlamış oldu. İlk haftayı evinde Sakarya temsilcisi Serdivan 1907 Spor Kulübü Kadın Futbol Takımını misafir eden Körfezli kızlar, rakibini 5-0 gibi farklı sonuçla yenmesini bildi. Körfez'in gollerini; Elif Neriman (3 ve 13. dk), Berrak (30. Dk), İlayda (40. dk) ve Benan 60. dakikada attı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt
img

Az parası olan daha çok kazanacak
img

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.