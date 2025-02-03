Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti

Putin'i yıkan suikast! Lüks rezidanstan geriye bu görüntü kaldı

Körfez Gençlerbirliği 9 Madalya ile Döndü

Körfez Gençlerbirliği 9 Madalya ile Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Bursa Karate Ligi 1. Etabında 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak başarılı bir sonuç elde etti. Yarışmalarda birçok genç sporcu da dikkat çekti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Bursa'dan 9 madalyayla döndü. 21 ilden 64 kulüp ve 840 sporcunun yarıştığı Bursa Karate Ligi 1. Etabında Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları antrenörleri Şaban Ağaya nezaretinde 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya alarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde hafta sonu Bursa Osmangazi Atletizm Spor Salonu'nda yapılan Bursa İller Arası Minik, Yıldız ve Ümitler Karate Ligi 1. Etap müsabakalarında yarışan Körfezli kareteciler, turnuvayı başarıyla tamamladı. Kocaeli temsilcileri Esmanur Hümeyra Eraslan ümitler 54kg'da şampiyon olurken, Leylanur Yıldırım ise 47kg'da zirveye oturdu. Kübra Kılınç, Kağan Berk Bektaş, Hiranur Yıldırım, Eslem Sude Ay, Eymen Tarık Urak, Muhammet Fırat Tüken ve Abdullah Oğuzkağan Eraslan'da turnuvada Körfez temsilcisinin gurur kaynakları oldu.

Madalyalara sevinirken, Türkiye Şampiyonu uluslar arası dereceli genç milli sporcumuz Hilmi Metehan Toker'in çeyrek finalde sakatlanması Körfez ekibini çok üzdü. Genç yeteneklerin kendilerini gösterme ve tecrübe edinme fırsatı buldukları müsabakalar, ulusal başarı hedefi yolunda ilerleyen sporcular için büyük önem taşıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İngilizlerin servis ettiği fotoğrafa bakar mısınız
img

Tolga Karel'den Ayşe Barım ve FETÖ itirafı
img

Dünkü maçta kabusu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.