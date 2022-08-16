Kopenhag-Trabzonspor maçına doğru
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Kopenhag-Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ParkenHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca,...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Kopenhag- Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parken
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)
Kopenhag: Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, David Khocholava, Viktor Claesson, Carlos Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel, Hakon Arnar Haraldsson, Rasmus Falk, Victor Kristiansen
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.???????