Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Galatasaray'a 5-1 Yenildi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Maçta Sallai'nın iki golü dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Osimhen pasını ceza alanı önünde bekleyen Sallai'ye aktardı. Sallai'nin kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
53. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ceza alanı içerisine gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
55. dakikada Mertens ceza alanı ön çizgisine gönderdiği pasta topla buluşan Sallai, kalecinin soluna gönderdiği şutta golü buldu. 1-4
58. dakikada Pedrinho'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Günay başarılı oldu.
82. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada topa gelişine vuran Aleksic'in topu direkten döndü.
90+1. dakikada Mertens'in ceza alanı içinde pasını Yusuf Demir'e aktardı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-5
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Bilal Gölen
Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic (Prip dk. 46), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Aleksic dk. 61), Ndao, Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün (Pedrinho dk. 46), Yusuf Erdoğan (Melih Bostan dk. 81), Kramer (Umut Nayir dk. 72)
Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Kaan Akyazı, Bazoer, Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Galatasaray: Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 83), Abdülkerim Bardakcı (Carlos Cuesta dk. 59), Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina (Berkan Kutlu dk. 59), Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 59), Victor Osimhen (Yusuf Demir dk. 72)
Yedekler: Muslera, Eyüp Aydın, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Victor Osimhen (dk. 25), Lucas Torreira (dk. 41), Roland Sallai (dk. 46 ve 55), Yusuf Demir (dk. 90+1) (Galatasaray), Pedrinho (dk. 53) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Davinson Sanchez, Lucas Torreira (Galatasaray), Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (Konyaspor) - KONYA