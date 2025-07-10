Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma ile başladı. 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, tempolu koşu çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift idmanla devam edecek. - KONYA