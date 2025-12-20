Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyondaki Mane kafayla vurdu ancak kaleci Bahadır gole izin vermedi.
13. dakikada savunma arkasına derin gönderilen pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mane çalım denedi ancak kaleci Bahadır kritik bir müdahaleyle topu kontrol etmeyi başardı.
14. dakikada Konyaspor'da sağ kanattan içeriye yapılan ortada Umut topu göğsüyle Bjorlo'ya indirdi. Bjorlo'nun bekletmeden verdiği pasta Pedrinho ceza sahası içi sol çaprazından vurdu, top yandan dışarı gitti.
18. dakikada Bardhi'nin sol kanattan arka direğe doğru gönderdiği topu Andzouana ön direğe çevirdi. Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
39. dakikada Kayserispor'da merkezde topla buluşan Furkan ceza sahasının önünden sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada ceza sahası sol çaprazında Mendes ile verkaç yapan Mane'nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jo Jin-Ho, Bardhi, Pedrinho, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Utku Eriş, Kaan Akyazı, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Bilal Bayazit, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Deniz Dönmezer, Mehmet Eray Özbek, Tuci, Dorukhan Toköz, Mustafa Tarık Obut, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Arda Kaya, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Radomir Djalovic
Sarı kart: Andzouana (Konyaspor) - KONYA