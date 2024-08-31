Üye Girişi
Haberler

Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Boranijasevic'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

57. dakikada Bourabia çalımlarla ceza alanı içerisine girerek pasını Nazon'a aktardı. Nazon'un şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

70. dakikada Boa Morte pasını ceza alanı içerisindeki Cardoso'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

86. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına Uğurcan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Jevtovic (Tunahan Taşcı dk. 85), Yusuf Erdoğan (Danıel Prip dk. 77), Pedrinho (Ndao dk. 77), Aleksic (Boateng dk. 65), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Ufuk Akyol, Damjanovic, Eren Kabak, Melih Bostan

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Karimi dk. 80), Boa Morte, Cardoso, Mane (Ramazan Civelek dk. 85), Nazon (Mehmet Özbek dk. 68)

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Baran Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Boateng (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Konyaspor Futbol konya Spor Futbol Spor Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Aynı havuzda ikinci facia! 5 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İzmir ÖDEMİŞ elektrik kesintisi! SON DAKİKA! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title