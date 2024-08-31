Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Boranijasevic'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.
57. dakikada Bourabia çalımlarla ceza alanı içerisine girerek pasını Nazon'a aktardı. Nazon'un şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.
70. dakikada Boa Morte pasını ceza alanı içerisindeki Cardoso'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
86. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına Uğurcan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
89. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Jevtovic (Tunahan Taşcı dk. 85), Yusuf Erdoğan (Danıel Prip dk. 77), Pedrinho (Ndao dk. 77), Aleksic (Boateng dk. 65), Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Ufuk Akyol, Damjanovic, Eren Kabak, Melih Bostan
Teknik Direktör: Ali Çamdalı
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Karimi dk. 80), Boa Morte, Cardoso, Mane (Ramazan Civelek dk. 85), Nazon (Mehmet Özbek dk. 68)
Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Baran Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Boateng (Konyaspor) - KONYA
Trendyol Süper Lig Kayserispor Konyaspor Futbol konya Spor Futbol Spor Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
İlk düdük çaldı! Adana Demirspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.