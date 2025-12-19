Haberler

Konyaspor ile Kayserispor 35. randevuda

Konyaspor ile Kayserispor 35. randevuda
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak. İki takımın geçmiş rekabetinde Konyaspor'un galibiyet sayısı 16, Kayserispor'un ise 7. Müsabaka yarın saat 14.30'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Konyaspor- Kayserispor maçıyla birlikte iki takım ligdeki 35. randevularına çıkacak. Geride kalan müsabakalarda Konya ekibinin 16-7'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 14.30'da Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor, geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 16 puan toplarken, Kayserispor da oynadığı 16 mücadelede 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Müsabaka öncesi Konya temsilcisi ligde 12. sırada yer alırken, Kayseri temsilcisi ise 16. sırada bulunuyor.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde

Konyaspor ve Kayserispor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 35. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette ligde daha önce oynanan 34 maçta Konyaspor 16 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. 11 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.

Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Turgut Doman ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA

