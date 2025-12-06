Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'dan Umut Nayir, penaltıdan gol atarken, Çaykur Rizespor'un golü Samet Akaydin'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasu içinde Umut Nayir, Alikulov'un mücadelesinde yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, Alikulov'un Umut Nayir'i çektiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

66. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. 1-1

90+3. dakikada Laci'nin pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri topla birlikte ceza sahasına girdi. Zeqiri'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Calusic dk. 82), Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu (İsmail Esat Buğa dk. 90+2), Bjorlo, Pedrinho, Enis Bardhi (Tunahan Taşçı dk. 69), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Utku Eriş, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Laçi, Papanikolaou (Muhamed Buljubasic dk. 73), Sakyi (Zeqiri dk. 73), Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 80), Augosto (Emrecan Bulut dk. 89), Sowe (Jurecka dk. 89)

Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Sagnan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Samet Akaydin (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor), Umut Nayir (dk. 66) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Çağdaş Atan (Konyaspor), Erdem Canpolat, Alikulov, Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
