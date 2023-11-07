Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına antrenman ile devam etti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu-ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile başladı. Savunma-hücum organizasyonları ve gol çalışması gerçekleştirilen antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA