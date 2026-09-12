Konyaspor - Trabzonspor: 1-0
İsmail AKKAYA/KONYA, STAT: Konya Büyükşehir HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan (Dk.82 Awaziem) , Baniya, Adil, Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç (Dk. 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 68 Dompe), Muleka (Dk.
İsmail AKKAYA/KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan (Dk.82 Awaziem), Baniya, Adil, Masuaku, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç (Dk. 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 68 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Mohamed)
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 57 Cabral), Mohamed Salah, Muçi (Dk.68 Dju), Aral Şimşir (Dk.68 Saviolo), Onuachu
GOL: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor )
SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Melih, Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor ), Aral Şimşir, Mustafa, Onana( Trabzonspor )
Süper Lig'in 5'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
2'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Ceza sahasının solundan Gonçalves'in pasında topu önünde bulan Toth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
13'üncü dakikada Pina'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
22'nci dakikada Mustafa'nın ceza sahası yayı yakınından şutunda top üstten auta gitti.
23'üncü dakikada Melih'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
28'inci dakikada kaleci Bahadır'ın uzun pasında topu önünde bulan Deniz, ceza sahasına kadar sürdü. Deniz'in şutunda kaleci Onana topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Melih'in pasında Deniz, ikinci kez şut şansını denedi. Deniz'in şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
37'nci dakikada Gonçalves'ın pasında Totht, ceza sahasında kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Toth'un vuruşunda Onana, müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
45'inci dakikada ceza sahasında Pina'nın pasında Mohamed Salah'ın şutu üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52'nci dakikada Onuachu'nun pasında topla cezasına kadar giren Mohamed Salah'ın şutunda top üstten auta çıktı.
55'inci dakikada Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunun ardından top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Aral Şimşir'in şutu üstten auta gitti.
76'ncı dakikada Cabral'ın ceza sahasından şutunda top üstten auta çıktı.
80'inci dakikada Fabinho'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Bahadır, topu kornere çeldi.
Karşılaşma Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.