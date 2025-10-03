Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Zor bir maç bizi bekliyor'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Bizi zor bir maç bekliyor ama içeride, dışarıda kiminle oynarsak oynayalım kurguladığımız oyunu yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligde her maçın ne kadar zor seviyede olduğunu görüyoruz. Farklı sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Kasımpaşa da baktığımızda 3 maçı deplasmanda oynamasına rağmen son 5 maçta 8 puan toplayan bir ekip. İçeride oynadığı son maçta da Fenerbahçe'ye karşı yaklaşık 50 dakika 11'e 10 oynamasına rağmen 1-0 geriden gelip iyi oyun oynayan bir ekip. Değerli oyuncuları var. Beraber oynama alışkanlığı olan oyuncuları var. Belki de en öne çıkan özelliği de oyuncularının birçoğunun fiziksel parametreleri çok yüksek. Bu da onların son haftalarda lige ne kadar iyi giriş yapmasalar da iyi sonuçlar almasına sebebiyet verdi. Zor bir maç bekliyor ama biz içeride ya da dışarıda kiminle oynarsak oynayalım aslında kurguladığımız oyunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle bir maç olacak. Genel olarak hazırlıklarımız iyi geçiyor, keyfimiz yerinde. Umarım hafta sonu milli ara öncesinde taraftarımızı mutlu edecek iyi bir netice alıp moralli bir şekilde milli araya gireriz. Umarım hep beraber başarırız" ifadelerini kullandı.

"Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum"

Konyaspor'un orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ise, "Başakşehir maçı öncesi 2 mağlubiyet aldık. Tabii bizim moralimizi biraz bozdu ama yine de güçlü bir takım olduğumuza inanarak Başakşehir maçına çok iyi çalıştık. Taraftarımızın önünde güzel bir galibiyet aldık. Bu haftaki Kasımpaşa maçına çok iyi çalışıyoruz. ve burada galibiyet alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah bu hafta da Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - KONYA