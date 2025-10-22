Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: "Bireysel Hatalar Maçı Kaybettirdi"

Konyaspor, Beşiktaş karşısında 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Recep Uçar, maç sonrası basın toplantısında bireysel hatalar ve final anlarını iyi değerlendiremediklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Anları doğru oynayamamak, finali yapmamak ve bireysel hatalar, bize maçı kaybettirdi" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, "Bugüne kadar size gerçekleri söyledim. Neden kaybettik, bir oyunun anları vardır. Çok iyi başladığımız, aslında her şeyi kontrol ettiğimiz, oyun anlarını iyi oynadığımız bir oyunda 21. dakikada ilk korneri iyi savunamadık, iyi oynayamadık. O anı iyi oynayamayınca rakip Beşiktaş gibi takımlar, sizi ağır cezalandırır. İkincisi neden kaybettik, final yapamıyoruz. Üçe geliyoruz, şut atmamız gereken yerde şut atamıyoruz. Final paslarını buluşturmamız gereken oyuncularla buluşturamıyoruz, veyahut da buluşturduğumuzda da maalesef sonlandıramıyoruz. Neticesinde bir de üstüne bireysel hatalar yapıyoruz. Rakip stratejik olarak ikinci bölgede bekledi ana stratejisi bu falan bunlar doğru değil. Bir futbol adamı olarak size söyleyeyim bugün Beşiktaş'ı birinci bölgesine, ikinci bölgesine iten, onların beklemesi değil, bizim takımımız itti. Bizim çocuklarımız itti onları. Bunun aksini kimse iddia etmesin. Bunu başardığımız bir oyunda planlarımızın, stratejilerimizin çalıştığını düşündüğüm bir oyunda maalesef bu kadar anları doğru oynayamamak, finali yapmamak ve bireysel hatalar, bize maçı kaybettirdi. Üzgünüm taraftarımızı Kocaeli mağlubiyetinden sonra buradan evlerini mutlu göndermek istiyorduk ama başaramadık" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
