Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Sahadan bir üst tura çıkarak ayrılmak istiyoruz

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın sahasında Bate Borisov'u konuk edecek. İlk maçta yine Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rakibini 3-0 mağlup ederek avantajlı konuma geçen yeşil-beyazlılarda, teknik direktör İlhan Palut ve yeni transferlerden Robert Muric maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kadroda rotasyona da gideceğini belirten Palut, "Belli oranda rotasyon yapacağım. Ancak bunu tura çok yakın hissettiğimiz için değil. Bu yoğun sezonda inşallah yoğun olacak sezonda bütün futbolcularımı efektif bir şekilde kullanma adına yapacağım. Evet farklı isimler göreceğiz. Onlardan da aynı performansı bekleyerek bu hamleyi yapacağım. Çünkü beni tanıyorsunuz, kadro istikrarını seven bir teknik adamım. Ancak öyle bir sezon yaşayacağız ki ve sezonun girişi de öyle bir tempoda olacak ki, kadromdaki tüm oyuncularından maksimum düzeyde faydalanmam gerekecek. Onun için yarın tümden tabii ki değil ama belli oranda rotasyonu yapacağız. Tekrar söylüyorum turu garanti gördüğüm için değil. Her oyuncuma güvendiğim, onlardan yararlanmak durumunda olduğum için" şeklinde konuştu.