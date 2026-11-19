Konyaspor Kulübü Sözcüsü Cengiz Yönet, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmayı çıkış fırsatı olarak gördüklerini belirterek, taraftarlardan takımlarını son düdüğe kadar desteklemelerini istedi.

Yönet, AA muhabirine milli maç arasının takım açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Ligde son haftalarda alınan sonuçların takımın motivasyonunu olumsuz etkilediğini aktaran Yönet, milli arada futbolcuların zihinsel yorgunluklarını azaltmaya ve motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yönet, bu süreçte teknik heyet ve yönetimin futbolcularla yakından ilgilendiğini belirterek "Milli maç arası takımımıza iyi geldi. Yönetim kurulumuz, futbol şubemiz ve teknik heyetimiz futbolcularımızla sürekli bir araya gelerek takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için gayret gösterdi. Bulunduğumuz sıranın ve yerin farkındayız. Yönetim olarak bu sorumluluğu alıyoruz. Ortada başarısız bir tablo var ve bu puan tablosunda da görülüyor. Bunun sebeplerini dışarıda aramıyoruz. Çözecek olan bizleriz. Takımımıza güveniyoruz. Önümüzdeki süreçte toparlanarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnancımız bu karşılaşmadan puanlarla ayrılacağımız yönünde"

Konyaspor'un geçmiş sezonlarda büyük takımlara karşı önemli sonuçlar aldığını hatırlatan Yönet, Beşiktaş karşılaşmasından da puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yönet, Beşiktaş'ın Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş başarılı bir takım. Tarihine ve başarılarına saygı duyuyoruz. Ancak biz de Konyaspor'uz. Kendi takımımıza, taraftarlarımıza inanıyoruz. Gücümüzün ve şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Beşiktaş maçını çıkış maçlarından biri olarak görüyoruz. Futbolda üç ihtimal var ancak inancımız bu karşılaşmadan puanlarla ayrılacağımız yönünde. Taraftarlarımızın pazar günü stadı tamamen doldurmalarını ve takımlarını son düdüğe kadar desteklemelerini istiyoruz."

"İstikrarlı bir Konyaspor ortaya koymak istiyoruz"

Takımdaki son duruma ilişkin bilgi veren Yönet, Adil Demirbağ dışında eksiklerinin bulunmadığını, Beşiktaş karşılaşmasına çıkabilecek en iyi kadroyla hazırlanacaklarını aktardı.

Yönet, milli arada Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında futbolcuların performansının kendilerini umutlandırdığına işaret ederek, "Geçmiş yıllardan farklı olarak istikrarlı bir Konyaspor ortaya koymak istiyoruz. İlhan Palut hocamız daha önce de kulübümüzde görev yaptı ve başarılı oldu. Kendisi Konya'da sevilen, kulübümüze bağlılığıyla öne çıkan bir isim. Alacağımız birkaç galibiyetle futbolcularımızın öz güveninin artacağını ve özlenen Konyaspor'un yeniden ortaya çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA