Konyaspor sezonun ilk yarısında istikrarsız

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 13. sırada tamamladı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin son maçında evinde Kayserispor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Oynadığı son 7 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamayan yeşil-beyazlılar, ilk yarıyı 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle elde ettiği 17 puanla 13. basamakta tamamladı.

Recep Uçar gitti, Çağdaş Atan geldi

Konyaspor'da, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte Uçar'ın ardından teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan getirildi. Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük mücadelesiyle göreve başlayan Çağdaş Atan, ilk maçında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u, Süper Lig'in 13. haftasında taraftarının önünde çıktığı Antalyaspor mücadelesinde ise golsüz beraberlikle 1 puana razı oldu. Ligin 14. haftasında Trabzonspor'a karşı öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Konya temsilcisi sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, eski teknik direktörü Recep Uçar'ın yaptığı Çaykur Rizespor ile 15. haftada 1-1 berabere kaldı.

Ligin 16. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Konyaspor, geride kalan haftada ise Kayserispor'la 1-1 beraberlik sonucu 1'er puanı paylaştı.

Bu sonuçlarla Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

En çok gol yiyen 5. takım

Sezonun ilk yarısında Konyaspor, savunmada da iyi bir performans gösteremedi ve en çok gol yiyen 5. takım oldu. Yeşil-beyazlılar, çıktığı 17 mücadelede rakip fileleri 21 kez havalandırırken, ağlarında 29 gole engel olamadı. Konya temsilcisi; Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşayamazken, Antalyaspor ve Gaziantep FK mücadeleleri dışında ligdeki bütün takımlardan gol yedi.

En golcü Umut Nayir

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 21 kez havalandıran Konyaspor'da 8 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde Umut Nayir ön plana çıktı ve attığı 8 golle de takımının en skorer oyuncusu oldu. Umut Nayir'in ardından Enis Bardhi 3, Adil Demirbağ, Yhoan Andzouana, Tunahan Taşçı, Jackson Muleka ve Pedrinho 1'er gol kaydetti. Sözleşmesi feshedilen Alassane Ndao 2, sezon başında yolların ayrıldığı Aleksic'in de 1 golü bulunuyor. RAMS Başakşehir karşılaşmasında Opoku, Trabzonspor maçında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine attı.

4 galibiyetin 2'si ilk 2 haftada

Konyaspor'un, Süper Lig'de aldığı 4 galibiyetin 2'si ligin ilk 2 haftasında geldi. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'yı ise 3-0 mağlup etti. Diğer 2 galibiyetini ise 7. haftada oynanan RAMS Başakşehir'e mücadelesinde 2-1, 10. haftada Gençlerbirliği'ni de 2-1 yendi.

Büyük maçlarda kayıp

Konyaspor, Süper Lig'in ilk 17 haftasında oynadığı 4 büyük maçta galibiyet alamadı. Yeşil-beyazlılar, ertelenen 3. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş'a 2-0, 6. haftada RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-1, 14. haftada da Trabzon'da Trabzonspor'a 3-1 ve 16. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-0 kaybetti.

Anadolu kartalı, ligin ikinci yarısında Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi konuk edecek, Beşiktaş ile de deplasmanda oynayacak.

3 futbolcu, 17 maçta da forma giydi

Konyaspor'un en istikrarlı futbolcuları kaptan Guilherme Sitya, Yhoan Andzouana ve Umut Nayir oldu. Bu 3 futbolcu, 17 maçta da forma giydi. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana ve Mucahit İbrahimoğlu ise beklenen skor katkısını yapamadı. Bu 6 oyuncu ligin ilk devresinde toplam 9 gole katkı sağladı.

Enis Bardhi kırmızı kart gördü

Yeşil-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 1 kırmızı kart gördü. Ligin 7. haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakasında Kuzey Makedonyalı futbolcu Enis Bardhi, 65. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılarda ayrıca Uğurcan Yazğılı 6, Adil Demirbağ ve Jackson Muleka 4'er, Guilherme Sitya, Jin-Ho Jo ve Morten Bjorlo 3'er, Enis Bardhi, Riechedly Bazoer ve Yhoan Andzouana 2'şer, Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Tunahan Taşçı ve Umut Nayir 1'er sarı kart aldı. - KONYA