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Konyaspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Kayserispor'un atağında ceza alanı içerisinde Mane topu kale alanı önünde bekleyen Nazon'a aktardı. Nazon'un şutunda top kaleci Slowik'te kaldı.

28. dakikada Boranijasevic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla üstten autta çıktı.

32. dakikada Kayserispor'un sol köşeden kullandığı kornerde ceza alanı dışında Arif Kocaman topla buluştu. Arif'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten autta çıktı.

43. dakikada Pedrinho'nun ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşcı, Daniel Prip, Ndao, Ufuk Akyol, Boateng, Damjanovic, Eren Kabak, Melih İbrahimoğlı, Melih Bostan

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Karimi, Bahoken, Mehmet Özbek, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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