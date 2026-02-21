Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.