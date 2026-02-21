Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
- Konyaspor'un ilk 11'inde Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz ve Muleka yer alıyor.
- Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai ve Icardi yer alıyor.
- Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi
CANLI ANLATIM:
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.