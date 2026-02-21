Haberler

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

  • Konyaspor'un ilk 11'inde Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz ve Muleka yer alıyor.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai ve Icardi yer alıyor.
  • Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi

CANLI ANLATIM:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıResul Demir:

ligi salın daha büyük başarılara ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kaygusuz:

Daha maç başlamadı bu ne

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Akıllara zarar ifadelere Bakan Tekin'den cevap: Yargıya gidiyoruz
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Akıllara zarar ifadelere Bakan Tekin'den cevap: Yargıya gidiyoruz
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor