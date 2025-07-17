Konyaspor, Erzurum Kampını Özel Maçla Tamamlayacak
Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Erzurum'da gerçekleştirdiği son antrenmanla kamp hazırlıklarını tamamladı. Takım, Çaykur Rizespor ile özel bir maç yapacak.
Konyaspor, 8 Temmuz'da ikinci etap kamp hazırlıklarına başladığı Erzurum'da son antrenmanı yaptı.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Antrenman, üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışmayla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum kampını saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı özel karşılaşmayla tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor